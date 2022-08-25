Россияне сохранили усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС: что там происходит

Оккупация россиянами Запорожской атомной электростанции имеет риски для эксплуатации одного из реакторов.

Пока оккупанты находятся на объекте, основными рисками для эксплуатации реактора, скорее всего, останутся нарушения систем охлаждения реакторов, повреждение резервного источника питания или ошибки рабочих, работающих под давлением.

Об этом сообщили в разведке Великобритании.

Разведчики ссылаются на спутниковые снимки, сделанные 21 августа, на которых видно, что россияне сохранили усиленное военное присутствие на Запорожской АЭС, а бронетранспортеры оккупантов были развернуты в 60 метрах от пятого реактора.

Вероятно, противник пытался скрыть технику, оставив ее под воздушными трубами и мостиками. Британцы отмечают, что Россия готова использовать любую военную активность Украины в пропагандистских целях.

Напомним, 4 марта российские войска захватили Энергодар Запорожской области — город, в котором расположена АЭС, саму станцию обстреляли. 21 июля стало известно, что российские оккупанты разместили военную технику, взрывчатку и оружие уже в машинном зале энергоблока АЭС.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция полностью вышла из-под контроля агентства, принципы ядерной безопасности на станции нарушены. 11 августа российские военные четырежды обстреляли Запорожскую атомную электростанцию.

Запорожская АЭС: что происходит на станции

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