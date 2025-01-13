Россияне сократили количество штурмов на фронте: аналитик назвал причину

Оккупанты, несмотря на это, терпят серьезные потери на поле боя.

Количество российских штурмов в последнее время несколько снизилось, однако потери российских окупантов остаются на достаточно высоком уровне.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военный аналитик Алексей Гетьман.

Он отметил, что если раньше украинские воины ликвидировали тысячу российских оккупантов на 100 наступательных действий, то при снижении штурмов вдвое количество ликвидированного личного состава не меняется.

По его мнению, уменьшение штурмов россиян в некоторой степени связано с большими потерями, понесенными армией РФ.

"То количество мобилизованных, которое россияне могут призывать ежемесячно, стало меньше, чем количество уничтоженных. Даже если бы оно было примерно одинаковым, как было несколько месяцев назад, то все равно это подразделения, в которых уничтожается техника, в которых уничтожается живая сила, они становятся уже не укомплектованы в соответствии со штатным расписанием. Оставшаяся треть - это люди демотивированные, деморализованные, и просто добавить 70% и сделать боевое подразделение практически невозможно", — объяснил военный аналитик.

По его мнению, уменьшение количества наступательных действий связано с тем, что необходимо переформатировать подразделения, понесшие большие потери в технике и живой силе. А поскольку сейчас в России продолжаются новогодние праздники, заниматься такими вопросами военному командованию некогда.

Напомним, общие боевые потери российских оккупантов на утро 13 января составили 809 760 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1510 захватчиков — такие данные украинского Генштаба.

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