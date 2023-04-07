Россияне сосредотачивают усилия на четырех направлениях, ВСУ отразили более 40 атак врага — Генштаб

Армия РФ продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — за прошедшие сутки отражено более 40 атак противника.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 7 апреля.

За прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 18 авиационных ударов, совершили 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Российская Федерация продолжает использовать воздушное пространство и территорию Республики Беларусь. Вместе с тем, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Леоновка, Гремяч, Нововасиловка Черниговской области; Прогресс, Заруцкое, Ровно, Волфино, а также населенных пунктов Ветеринарное, Нескучное, Огурцово, Тихое, Зибиное, Бочково, Бударки, Ольховатка, Чугуновка, Зарубинка, Бологовка, Старица, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополе, Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Лиману Первому, Крахмальному, Берестовому Харьковской области и Новоселовскому на Луганщине.

На Лиманском направлении минувших суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременна и Спирно. Артиллерийские обстрелы получили Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Терны, Спорное и Раздолевка — Донецкой.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются ожесточенные бои. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Орехово-Василовка, Богдановка и Белая Гора. Подразделения сил обороны отразили 16 атак противника на этом участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Александро-Шультино, Дилиевка и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалиново, Северное, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где были отражены 19 вражеских атак. В то же время вражеские обстрелы подверглись Новокалинову, Авдеевке, Нетайлову, Первомайскому, Марьинке и Победе.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них – Времовка Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

В населенных пунктах Джанкойского района временно оккупированного Крыма русские захватчики привлекают к строительству фортификационных сооружений местное население. Известно, что в инженерные работы преимущественно привлекаются мужчины, большинство из которых наркоманы и лица с алкогольной зависимостью. Работникам оккупанты обещают денежное вознаграждение, однако люди его не получают или получают не в полном размере. Зафиксированы случаи, когда обманутые люди отказываются идти на дальнейшее сотрудничество, после чего вооруженные оккупанты силой заставляют их копать траншеи.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили 3 БпЛА разных типов (Орлан-10, Supercam и Ланцет-3), а также 3 корректированных авиационных бомбы.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в то же время, поразили 2 района сосредоточения живой силы противника, 2 состава горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

Напомним, украинское руководство на фоне подготовки контрнаступления Вооруженных сил Украины делает смелые прогнозы по освобождению оккупированных территорий и завершению войны. Президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников, руководитель военной разведки Кирилл Буданов анонсировали уже вскоре активные наступательные действия ВСУ. Они не исключают, что война завершится победой Украины в этом году.

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