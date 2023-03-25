Россияне сосредотачивают усилия на пяти направлениях, ВСУ отразили почти 60 атак врага — Генштаб

Армия России сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. ВСУ отразили на них 59 атак противника.

За прошедшие сутки Российская Федерация нанесла 50 авиационных и 11 ракетных ударов, совершила 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов, погибли мирные люди.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ 25 марта.

Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь российские оккупанты и дальше используют тактику террора, отмечают в Генштабе.

Ситуация на направлениях:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований враждебных наступательных группировок не обнаружена. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы в районах населенных пунктов Городище Черниговской области; Харьковка, Студенок, Искрисковщина, Ворожба, Белополье, Реки и Мирополья Сумской области, а также Басовое, Ветеринарное, Казачья Лопань, Гоптовка, Красное, Огурцово, Волчанск, Бударки, Амбарное и Тополя на Харьковщине.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районе Серебрянского лесничества и вблизи населенных пунктов Гряниковка, Синьковка, Диброва, Белогоровка и Спорное. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Западное, Купянск, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Диброва и Белогоровка в Луганской области, а также Терны и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут, а также в районах Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского и Ступочек Донецкой области. Обстрелял населенные пункты Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Железное, Северное и Торецк.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, Северное, Маринка, Новомихайловка и Угледар. Многочисленные вражеские обстрелы подверглись Авдеевка, Тоненькое, Нетайлово, Ласточкино, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. В то же время обстреливал населенные пункты Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное на Запорожье и Берислав, Тягинка, Антоновка, .

Российские оккупанты продолжают оказывать давление на местное население на временно захваченных территориях. Недавно, 22 марта, военнослужащие федеральной службы национальной гвардии России провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области. В ходе проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны.

В Энергодаре Запорожской области российские оккупанты организуют детям старших классов «экскурсии» в Волгодонск, на Ростовскую АЭС.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения окупантов. Наши защитники сбили вражеский вертолет Ми-24 и 6 беспилотных летательных аппаратов противника разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили 2 пункта управления, 4 района сосредоточения противника, два зенитно-ракетных комплекса, состав боеприпасов, артиллерийское подразделение на огневой позиции и 2 станции радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в настоящее время украинская разведка не видит накопления российских войск в Беларуси. Уровень угрозы из соседней страны низкий. У врага нет необходимой ударной группировки, говорит заместитель руководителя ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

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