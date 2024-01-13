Россияне сосредоточили усилия на Восточном фронте: аналитик объяснил, с чем это связано

На восточном фронте ситуация обострена. Российские захватчики пытаются сделать все, чтобы одержать хотя бы маленькую победу. Отчасти это связано с "выборами" президента РФ в марте.

Такое мнение в эфире телеканала FREEДОМ высказал военный аналитик, сотрудник СБУ (2004-2015 гг.) Иван Ступак.

"К сожалению, восток весь напряженный, весь горит. С разной интенсивностью. Где-то у россиян получается больше продвигаться — 50 метров, 100 метров, где-то — 200 и больше. Но продвижение есть. Очень горячо на всей восточной линии фронта", — отмечает он. .

По словам аналитики, оккупационные войска также активизировались на юге Запорожской области. На этом участке фронта захватчик пытаются срезать то выступление, которое украинские военные последние пять месяцев активно отвоевывали – это плацдарм в районе Роботиного. Зато россиянам не удается наступать на Херсонщине.

"Там все их попытки пока безуспешны, это нужно признать. Но, к сожалению, они бомбят наши логистические цепи: когда на лодках перевозят продукты питания, провизию, боеприпасы на левый берег. Это все обстреливается дронами, в том числе с ночным видением, авиабомбами. То есть везде, на всем фронте есть трудности в разной степени", — заметил Иван Ступак.

По его мнению, важный фактор в такой активизации россиян – "выборы" Путина. Ведь если армия покажет хоть какой-то результат, то его можно обыгрывать просто замечательно.

Напомним, аналитики ISW в своем новом отчете сообщили, что оккупанты продвигаются под Авдеевкой Донецкой области. Они продвинулись к востоку от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города. ВСУ осуществляет в этом направлении контратаки.

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