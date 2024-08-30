Россияне совершают две операции для захвата Покровска: аналитики раскрыли детали

Оккупанты хотят захватить город, чтобы продвигаться дальше.

Россияне сейчас осуществляют две тактические операции в рамках наступления на Покровск и пытаются оцепить позиции ВСУ между Мирноградом и Гродовкой.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

По данным экспертов, первая тактическая операция проходит вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска. Для продвижения в окрестности города россиянам нужно захватить сначала Мирноград.

Вторая тактическая операция реализуется вдоль линии Селидово-Украинский-Горняк к юго-востоку от Покровска. Здесь враг пытается расширить свою группировку и устранить уязвимые места для контратак со стороны сил обороны.

По мнению аналитиков, военное командование РФ, скорее всего, рассматривает обе операции как предпосылки для начала интенсивных наступательных действий на сам Покровск.

Напомним, из-за продвижения россиян на Покровском направлении и приближения линии столкновения в городе Покровск Донецкой области с 2 сентября не будут работать банки.

В четверг, 29 августа, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и начальника Генштаба Анатолия Баргилевича.

По его словам, подробно была рассмотрена ситуация относительно фронта, а наибольшее внимание уделено Покровску и Торецку.

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