Россияне совершили 27 авиаценных обстрелов Украины за сутки: новости с фронта от Генштаба ВСУ

Ночью воскресенья, 2 июля, РФ нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины. Информация о последствиях атаки уточняется. В течение суток противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов, совершил около 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 2 июля.

Противник продолжает сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 46 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено.

оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Карповичей и Каменской Слободы Черниговской области; Мирополья и Рясного Сумской области, а также Уды, Пильной, Волчанска, Бударок, Чугуновки, Отрадного и Каменки Харьковской области.

противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационный удар в районе Ветеринарного Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Карповичей и Каменской Слободы Черниговской области; Мирополья и Рясного Сумской области, а также Уды, Пильной, Волчанска, Бударок, Чугуновки, Отрадного и Каменки Харьковской области. На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка Харьковской области.

враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополе, Новомлынск, Фиголовка, Масютовка и Кисловка Харьковской области. На Лиманском направлении россияне совершили безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово — Донецкой.

россияне совершили безуспешные наступательные действия в районах Невского и южнее Дибровы Луганской области. Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Выемки и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброво, Верхнекаменское, Раздолевка и Берестово — Донецкой. На Бахмутском направлении оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанесли авиационные удары возле Белой Горы, Торецка и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Южное Донецкой области.

оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанесли авиационные удары возле Белой Горы, Торецка и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка и Южное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под удар попали Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Под удар попали Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

украинские защитники отразили все атаки противника в районе города Марьинка. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Острое, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области. На Шахтерском направлении захватчики нанесли авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Совершили обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности, Парасковеевки, Новомихайловки, Золотой Нивы, Сторожево, Благодатного, Макаровки, Свободного Поля, Зеленого Поля Донецкой области.

захватчики нанесли авиационный удар в районе Макаровки Донецкой области. Совершили обстрелы около 15 населенных пунктов, в частности, Парасковеевки, Новомихайловки, Золотой Нивы, Сторожево, Благодатного, Макаровки, Свободного Поля, Зеленого Поля Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Новодаровки, Левадного, Ольговского, Гуляйполя, Белогорья Запорожской области; Золотой Балки, Михайловки, Гавриловки, Качкаровки, Казацкого, Ивановки, Антоновки, Зеленовки Херсонской области и Херсона.

Ответ ВСУ

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, в частности, 2 – по зенитно-ракетным комплексам; 1 – по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны, 2 станции РЭБ и еще один важный объект.