Россияне совершили неудачные штурмы на левом берегу Днепра и понесли потери

Украинские Силы обороны юга за прошедшие сутки, 28 февраля, отразили штурмы оккупантов на левобережье Днепра в Херсонской области.

Об этом сообщили Силы обороны юга.

Отмечается, что оккупанты системно продолжают попытки выбить украинские подразделения с занятых позиций на левобережье Днепра.

"За прошедшие сутки (враг — Ред.) прибег к четырем штурмам и, понеся потери, отошел на свои исходные позиции", — подчеркнули военные.

Силы обороны юга за сутки уничтожили на левом берегу Днепра 54 оккупанта, комплекс видеонаблюдения "Муром-М", восемь пушек, две лодки, а также полевой склад боеприпасов противника.

Как сообщалось, ВСУ подтащили к Крынкам в Херсонской области дополнительные резервы. Тем временем украинские силы сохраняют ограниченные позиции на левом берегу Днепра.

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