Россияне совершили провокацию на берегу Никопольского водохранилища: власть срочно обратилась к людям

Местных жителей просят не выходить на улицу. Предупреждение касается городов, сел и селений, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией РФ совершена провокация. По возможности, оставьте улицы, избегайте пребывания в местах массовых скоплений людей. Внимание!!! Предупреждение касается городов, сел и поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.

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Местным советуют следить за официальными сообщениями.

Напомним, Гуменюк сообщила, готовят ли ВСУ атаку на Крымский мост.

Как сообщалось, россияне с авиации ударили высокоточной ракетой по Одесской области.

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