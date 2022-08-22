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Россияне совершили провокацию на берегу Никопольского водохранилища: власть срочно обратилась к людям

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Россияне совершили провокацию на берегу Никопольского водохранилища: власть срочно обратилась к людям

Фото: Фото из открытых источников

Днем 22 августа русская армия совершила провокацию на берегу Никопольского водохранилища.

Местных жителей просят не выходить на улицу. Предупреждение касается городов, сел и селений, расположенных на берегу Каховского водохранилища.

Об этом сообщил глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.

"Друзья, на противоположном берегу водохранилища армией РФ совершена провокация. По возможности, оставьте улицы, избегайте пребывания в местах массовых скоплений людей. Внимание!!! Предупреждение касается городов, сел и поселков расположенных на берегу Каховского водохранилища", — говорится в сообщении.

Местным советуют следить за официальными сообщениями.

Напомним, Гуменюк сообщила, готовят ли ВСУ атаку на Крымский мост.

Как сообщалось, россияне с авиации ударили высокоточной ракетой по Одесской области.

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