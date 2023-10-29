Россияне совершили жестокое убийство в Волновахе: в доме нашли тела 9 человек, среди них дети

Оккупанты продолжают убивать мирных украинцев.
На Донетчине в Волновахе российские кафиры совершили "дикое" убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.
Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Сети.
Он отметил, что, учитывая, что Волноваха – прифронтовый город, захваченный в 2022 году, и все люди с оружием там – это российские военные.
"Ни сомнений в том, что это дело их рук, нет. Выпущены из тюрем убийцы и насильники и не могут иначе", — считает он.
По его данным от местных — россияне убили целую семью по фамилии Капканец.
"Они собрались вместе на какой-нибудь семейный праздник", — добавил журналист.
Ранее мы сообщали, что осужденный за жестокое убийство 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов отбывал наказание в Херсоне, однако после оккупации города он исчез. оккупанты могли выпустить его на свободу.
Читайте также: