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Россияне совершили жестокое убийство в Волновахе: в доме нашли тела 9 человек, среди них дети

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Россияне совершили жестокое убийство в Волновахе: в доме нашли тела 9 человек, среди них дети

Массовое захоронение / Фото: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины/Facebook

Оккупанты продолжают убивать мирных украинцев.

На Донетчине в Волновахе российские кафиры совершили "дикое" убийство. В одном из частных домов обнаружены тела девяти человек с огнестрельными ранениями, в том числе двое детей.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский в Сети.

Он отметил, что, учитывая, что Волноваха – прифронтовый город, захваченный в 2022 году, и все люди с оружием там – это российские военные.

"Ни сомнений в том, что это дело их рук, нет. Выпущены из тюрем убийцы и насильники и не могут иначе", — считает он.

По его данным от местных — россияне убили целую семью по фамилии Капканец.

"Они собрались вместе на какой-нибудь семейный праздник", — добавил журналист.

Ранее мы сообщали, что осужденный за жестокое убийство 11-летней Даши Лукьяненко Николай Тарасов отбывал наказание в Херсоне, однако после оккупации города он исчез. оккупанты могли выпустить его на свободу.

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Дата публикации
Просмотры
2213
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