Россияне создали аналог СМЕРШа на оккупированных территориях: СМИ назвали задачу врага

Российские захватчики на оккупированных территориях Украины восстановили карательные отряды СМЕРШа. Это организация, боровшаяся со шпионами на территориях СССР во время Второй мировой войны.

Об этом сообщает Newsweek.

Отряды российских оккупантов и коллаборантов отныне будут заниматься поиском проукраински настроенных жителей в захваченных врагом районах Херсонщины и Запорожья, а также в северных районах Донетчины и Луганщины.

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В материале отмечается, что, несмотря на угрозу усиления террора и разоблачения, украинское подполье на оккупированных территориях активное и наносит врагу хлопоты.

В то же время в сообщениях российских пропагандистских медиа СМЕРШ 2023 года позиционируется как возвращение к давно забытым ценным традициям. Один из телеканалов даже нашел участницу одного из таких отрядов 1940-х годов. Женщина рассказала о своем обучении обезвреживать ценные документы: разорвать на кусочки, тщательно прожевать и проглотить.

Что такое СМЕРШ

СМЕРШ расшифровывается как "смерть шпионам". Это организация, которая действовала на территории Советского Союза с 1943 по 1946 год и отличалась особой жестокостью обращения с подозреваемыми в шпионаже. Через пытки членов организации прошли тысячи человек. Многие были убиты, в том числе и члены самого СМЕРШа, которых заподозрили в нелояльности к советскому режиму.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне продолжают репрессивные меры на оккупированных территориях, чтобы установить тотальный контроль за местными жителями.

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