Россияне создали неполноценную группировку для атаки на Запорожском направлении: какая угроза для ВСУ

На сегодняшний день на Запорожье действуют преимущественно регулярные российские подразделения.

Российские войска подтянули определенные резервы на Запорожском направлении и создали неполноценную группировку для атаки.

Об этом начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" 28 января.

Он пояснил, что такие вражеские формирования могут представлять угрозу для ВСУ на отдельных направлениях. Это сковывает украинские войска и не дает возможности для их полноценного рассредоточения и перекидывания на другие угрожающие направления.

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Ерин также сообщил, что на сегодняшний день на Запорожье действуют преимущественно регулярные российские подразделения.

"На Запорожском направлении в основном штатные подразделения РФ, их вооруженных сил. Частных военных компаний у нас пока не наблюдается. В составе этих воинских частей как профессиональные военные, так и мобилизованный личный состав. Здесь представлена основная палитра сухопутных войск ВС РФ", – описал ситуацию представитель Сил обороны Таврического направления.

Напомним, 24 января нардеп, полковник СБУ Роман Костенко сообщил, что Россия накапливает резервы на Запорожском направлении и создает там для себя условия для дальнейшего наступления весной.

По оценкам экспертов по состоянию на 25 января, оккупанты на Запорожье готовятся к прорыву и дальнейшему наступлению на областной центр. Враг также проводит разведку боем и пытается отвлечь внимание ВСУ.

27 января Ерин информировал об отсутствии на Таврическом направлении какой-либо масштабной наступательной операции или подготовки к ней со стороны российских войск.

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