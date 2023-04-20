Россияне создали новую группу войск на юге Украины – разведка Британии

На войне в Украине сражается новая оккупационная "Днепрская группа войск". О ее существовании в Москве оговорились впервые, когда опубликовали пресрелиз о якобы приезде диктатора Владимира Путина на оккупированный юг Украины.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

В сообщении Кремля говорится, что "фюрер" посетил "Днепровскую группу войск". При этом в прессрелизе было использовано российское написание украинской реки Днепр.

"Это одно из первых упоминаний о существовании Днепровской группы войск (ДГВ). Россия использует термин "группа войск" в особом смысле, указывая на большое оперативно-целевое формирование", — объяснили разведчики.

В разведке Британии подчеркивают, что начало полномасштабного вторжения в феврале 2022 года российские силы были организованы в группы войск, каждую из которых связывали с военным округом в России. Например, Западная, Центральная и т.п.

"Существование явно нового ДГВ предполагает, что начальная организация сил изменилась, вероятно, из-за больших потерь. Миссия ДГВ, вероятно, будет защищать южный сектор оккупированной зоны, и особенно юго-западный фланг, который сейчас зафиксирован по линии Днепра", — отмечают в британском. Минобороны.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин заявил, что 18 апреля лично посетил оккупированную россиянами часть Херсонщины и так называемую "ЛНР".

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