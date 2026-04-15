Россияне создали "зону смерти" возле Мирнограда: что там происходит (карта)

Война

Российские войска установили плотный дроновый контроль над территорией в радиусе 20 км от центра Мирнограда, создавая так называемую «kill-zone». Россияне атакуют любые движущиеся цели, что критически усложняет передвижение и логистику в этом районе.

Об этом сообщают аналитики DeepState.

«Накопленные ресурсы противник использует для давления на северные окраины города, чтобы дожать город и его агломерацию. Одновременно с этим продвижение и закрепление врага по посадке к северу от Ровно, что ставит под угрозу тех, кто удерживает этот мешок в районе Светлого», — отмечают аналитики.

Сообщается, что на южных подступах к Мирнограду противник продолжает сосредоточивать значительные силы пехоты и техники. Это стало возможным из-за ограниченной способности украинских операторов беспилотников поражать цели на этом участке.

Кроме того, враг подтянул к южным окрестностям ствольную артиллерию. Эти ресурсы используются для усиления давления на северную часть Мирнограда с целью захвата города и окружающей агломерации.

В то же время россияне продолжают давить со стороны Покровска в направлении Гришиного, почти полностью оккупировав этот населенный пункт. Кроме того, аналитики постоянно фиксируют попытки инфильтрации групп противника в районах Новоалександровки и Васильевки.

Ситуация в районе Мирнограда и Покровская 15 апреля 2026 года. / © t.me/DeepStateUA

Постоянное наблюдение и поражение средствами БпЛА со стороны РФ делает невозможным безопасные действия в радиусе 20 км от Мирнограда. Одновременно с дроновым контролем россияне пытаются вытеснить Силы обороны с занимаемых позиций, используя тактику постепенного затягивания пехоты в населенные пункты.

Напомним, подразделения российской оккупационной армии начали активные штурмовые действия по нескольким направлениям в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

Кроме того, россияне проводит активное формирование буферной зоны в Сумской области, выискивая слабые места в обороне ВСУ. Аналитики зафиксировали продвижение врага у двух населенных пунктов.

Ранее мы писали, что РФ теряет 254 военных на каждый квадратный километр. В Донецкой области эта цифра выше — в среднем 428 россиян.