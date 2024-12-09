Россияне создают плацдарм в Харьковской области: командир 3-й штурмовой бригады раскрыл планы врага

Российские оккупанты захватили села Первомайское и Вишневое в Харьковской области, создавая плацдарм для будущих действий. По словам командира противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Олега Романова, враг, вероятно, планирует использовать механизированные накаты после промерзания грунта, чтобы осуществить переправу через реку Черный Жеребец.

Об этом он сообщил в эфире "Суспільне Харьков".

“Враг не оставляет попыток отвергнуть Силы обороны Украины за естественный рубеж реки Оскол. Продолжаются штурмовые действия на нашем бригадном рубеже обороны на севере. Со стороны сил обороны, в частности 3-й штурмовой бригады, мы проводим стабилизационные мероприятия. Природные условия, такие как утренний туман, иногда играют на руку врагу. Российские военные используют это, чтобы малыми группами проникать через нашу линию обороны. На прошлой неделе даже было столкновение наших операторов дронов с вражескими пехотинцами", – рассказал Романов.

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Романов также отметил, что оккупанты создают предпосылки для масштабного наступления, ожидая промерзания земли. Это позволит россиянам использовать технику для переправы через Черный Жеребец.

"Мы готовимся к этому сценарию", — отметил он.

По его словам, потери россиян на этом участке составляют около семи военных на одного украинского защитника.

"Честно говоря, враг из состава 1-й танковой армии РФ очень мотивирован. Среди пленных есть прошедшие чеченские кампании, участвовавшие в войнах в Грузии и Сирии. Враг постоянно адаптируется и развивается", – добавил командир.

Напомним, на Покровском направлении враг продолжает движение и штурмы с применением легкой и бронированной техники. Вероятно, у окупантов произошла ротация.