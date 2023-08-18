Россияне срочно строят линию обороны под Мариуполем: Андрющенко рассказал новые детали

Сейчас в поселке Никольском близ Мариуполя есть серьезная опасность для россиян. Поэтому они стараются как можно скорее укрепиться.

У временно оккупированного Мариуполя россияне отступают и строят новую линию обороны.

Детали рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.

"Это началось после первой информации об отходе РФ за несколько дней до того, как наш Генштаб официально заявил, что мы контролируем Урожайное. Мы увидели в Никольском большое количество отступающих военных. Они сами говорят местным, что поступил такой приказ. Россияне срочно начали копать новую линию окопов, обороны", — рассказал он.

По словам Андрющенко, в поселке Никольском существует серьезная опасность для россиян, если они собираются отступать или наступать в Пологовском направлении. Также для россиян опасно сейчас вблизи Угледара. Успехи украинских военных там откроют путь Силам обороны в Мариуполь.

"Фактически будет первая серьезная линия обороны перед Мариуполем. Там два больших леса: Никольский, Федоровский, где россияне и так базируются в большом количестве, но настолько не окапывались, а сейчас навезли свое "сокровище" из окопов и собираются укрепляться", — рассказал советник мэра Мариуполя.

Кроме того, через Никольское в Мариуполь будет идти еще одна линия обороны, построенная ВСУ. В Мангуше, где ведет "дорогая жизнь", такая же ситуация. Россияне готовятся к тому, что линия фронта может быстро продвинуться в Мариуполь, ведь Силы обороны знают, где враг заминировал мосты.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что россиянам якобы пришел приказ с "верхушки" отступить "за пирамидки" — так называемые "зубы дракона". Поэтому они оперативно строят еще одну линию обороны у оккупированного города.

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