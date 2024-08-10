Россияне срочно укрепляют оборону Крымского моста из-за активности ВСУ на фронте: партизаны показали видео

Россия ускоренно укрепляет защиту незаконно построенного Крымского моста системами ПВО и баржами в связи с активностью ВСУ на фронте.

Об этом заявили партизаны движения "АТЕШ".

Отмечается, что вдоль моста россияне начали выставлять баржи в два ряда, а по всему периметру ведутся работы по вбиванию свай для возведения нового забора.

"Все эти меры направлены на защиту моста от возможных атак БЭКов. В последние дни на мост были перекинуты дополнительные системы ПВО, а также оборудованы мобильные пункты противовоздушной обороны", — рассказали партизаны.

Напомним, ранее партизаны зафиксировали опрокидывание российского ПВО из Крыма ближе к Крымскому мосту, но на территории РФ. Колонну сопровождали военные машины. Партизаны не исключают, что ВС РФ ожидают ударов по мосту и не хотят покидать систему ПВО в Крыму, после разрушения сооружения.

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