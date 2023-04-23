Россияне стали чаще обстреливать Херсонщину: в ВСУ назвали причину

Оккупанты реагируют на "информационные вбросы" о наступлении Украины.

Российская армия усилила обстрелы Херсонского и Бериславского районов из-за информации о возможном контрнаступлении украинских Вооруженных сил.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Реагируя на такие информационные вбросы, враг существенно усилил атаки по противоположному берегу. У нас есть мощный обстрел Херсонского и Бериславского районов", — рассказала она.

По ее словам, было разрушено около 30 жилых домов и школ. Также пострадали мирные жители.

"Вдохновленный этой информацией враг применил авиационную атаку и подтянул артиллерию и пытался доказать, что он все еще контролирует позиции", – заявила Гуменюк.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что российский президент-диктатор Владимир Путин может отреагировать на начало контрнаступления Вооруженных сил Украины "всеми оставшимися у него инструментами". К такому сценарию готовятся западные лидеры.

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