Россияне стали применять новые дроны на фронте: что известно о потенциальной угрозе

Новый беспилотник РФ

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На фронте зафиксировали появление нового типа российского беспилотника. Его модель и технические характеристики пока до конца не подтверждены.

Об этом сообщил военный эксперт в области связи и радиотехнологий, советник президента Сергей “Флеш” Бескрестнов.

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Новый беспилотник РФ

По словам эксперта, новый дрон внешне напоминает российский боражирующий боеприпас «Ланцет», однако имеет другой тип двигателя.

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«На фронтах замечен новый беспилотник противника. По форме напоминает „Ланцет“, но имеет бензиновый двигатель. Ждем трофеев для изучения. Пишите», – отметил Бескрестнов.

Россия накапливает ракеты и наращивает производство дронов: что известно о запасах РФ

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, по состоянию на октябрь 2026 года Россия накопила до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет разных типов. При этом российский оборонно-промышленный комплекс способен ежемесячно производить более 200 ракет, из которых около 110 — баллистические, а также около 10 тысяч беспилотников.

Несмотря на массированные осенние обстрелы Украины, общие запасы российских ракет остаются примерно на уровне июля. В частности, РФ имеет около 115 баллистических ракет "Искандер-М", производя до 65 единиц ежемесячно. В то же время, россияне работают над модернизированным комплексом с дальностью 550–700 км вместо нынешних 500 км.

Запасы крылатых ракет "Калибр" превышают 450 единиц, а их производство составляет около 29 в месяц. Кроме того, Россия имеет более 600 модернизированных ракет «Оникс» и более 120 гиперзвуковых «Цирконов», хотя последних за семь месяцев 2026 года изготовили лишь немногим более 30. Производство «Кинжалов», по информации ГУР, временно приостановили из-за недостаточной точности, переориентировав мощности.

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Отдельную ставку Москва делает на беспилотников. Государственный заказ РФ на 2026 год превысил 100 тысяч ударных, разведывательных дронов и ложных целей. К осени россияне накопили около 6200 беспилотников типа "Герань", а главным центром их производства остается "Алабуга" в Татарстане.

По оценкам разведки, летом Россия активнее переходит на реактивные дроны, поскольку обычные винтовые аппараты все чаще сбивают украинские мобильные огневые группы. Ежемесячно РФ производит около 4000 реактивных беспилотников, в том числе «Герань-4» и «Герань-5», способных развивать скорость 400–500 км/ч. В то же время производство более дешевых «Гераней-2» достигает примерно 2000 единиц в месяц. Сочетание разных типов дронов позволяет россиянам проводить многоволновые атаки, перегружать украинскую ПВО и выявлять позиции зенитных комплексов.

На этом фоне Украина сталкивается с критическим дефицитом ракет для Patriot. По словам одного из украинских чиновников, по состоянию на 7 октября оставалось всего десять перехватчиков, часть из которых впоследствии использовали. Как сообщал Kyiv Independent, уже оплаченная союзниками партия ракет ожидала согласования министра обороны США Пита Гегсета. Украинские источники издания предполагали политические причины задержки.

В то же время, эксперт Валерий Боровик отмечал, что дополнительные ракеты PAC-2 и PAC-3 можно искать у европейских партнеров, в частности в Испании и Греции. По его словам, Украина могла бы договориться о временной передаче части этих боеприпасов, срок хранения которых подходит к концу, с последующим возвратом после выполнения собственных заказов.

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