Россияне ставят под сомнение решение Путина: эксперт рассказала, почему фюрер не вводит общее военное положение в РФ

Ситуация с мобилизацией немного охладила настроения в Кремле. Максимальный отток населения из страны подтвердило, что ему не нравится решение Путина.

В России общество подвергает сомнению решения Путина. В частности, это произошло из-за решения фюрера ввести в стране-агрессоре мобилизацию.

Об этом в интервью ТСН рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

По ее словам, ситуация с мобилизацией немного охладила настроения Кремля. Из-за этого начался массовый отток россиян из страны.

“Для российской внутриполитической системы массовый побег мужчин из Страны, отсутствие поддержки мобилизации – достаточно серьезный вызов. Они с этим должны как-то бороться. Сейчас они будут объявлять всеобщую мобилизацию на временно оккупированных территориях. В самой же России ее они уже завершают, поскольку ее продолжение повлияет на саму легитимность власти”, — подчеркнула Мария Золкина.

Также она добавила, что общее военное положение на территории РФ – для Путина риск.

Напомним, что в России мобилизация заканчивается не для всех. Отдельные категории мужчин в РФ продолжают получать повестки.

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