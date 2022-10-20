Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне ставят под сомнение решение Путина: эксперт рассказала, почему фюрер не вводит общее военное положение в РФ

Дата публикации
Просмотры
235
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне ставят под сомнение решение Путина: эксперт рассказала, почему фюрер не вводит общее военное положение в РФ

Фото: Associated Press

Ситуация с мобилизацией немного охладила настроения в Кремле. Максимальный отток населения из страны подтвердило, что ему не нравится решение Путина.

В России общество подвергает сомнению решения Путина. В частности, это произошло из-за решения фюрера ввести в стране-агрессоре мобилизацию.

Об этом в интервью ТСН рассказала глава направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы имени Илька Кучерива Мария Золкина.

По ее словам, ситуация с мобилизацией немного охладила настроения Кремля. Из-за этого начался массовый отток россиян из страны.

“Для российской внутриполитической системы массовый побег мужчин из Страны, отсутствие поддержки мобилизации – достаточно серьезный вызов. Они с этим должны как-то бороться. Сейчас они будут объявлять всеобщую мобилизацию на временно оккупированных территориях. В самой же России ее они уже завершают, поскольку ее продолжение повлияет на саму легитимность власти”, — подчеркнула Мария Золкина.

Также она добавила, что общее военное положение на территории РФ – для Путина риск.

Напомним, что в России мобилизация заканчивается не для всех. Отдельные категории мужчин в РФ продолжают получать повестки.

Читайте также:

"Подрыв ГЭС и огненный мешок": рашисты в панике эвакуируются из Херсона - эксклюзивные детали

"Подрыв ГЭС и огненный мешок": рашисты в панике эвакуируются из Херсона - эксклюзивные детали

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация