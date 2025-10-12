Россияне столкнутся с дефицитом войска: аналитик назвал дату

Российский солдат / © Associated Press

Российская армия ежемесячно теряет на фронте ориентировочно 30 тысяч бойцов. Почти столько России удавалось набирать в армию, что позволяло военному командованию продолжать тактику «мясных» штурмов. Однако ситуация может измениться.

Об этом в эфире «24 Канала» отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

Аналитик прогнозирует, что для России 2026 год будет существенно отличаться от 2024-2025 годов именно по экономическим причинам.

«В этой связи дефицит личного состава будет увеличиваться. Это означает, что россиянам придется определять приоритетность направлений, фокусироваться на важнейших. Тогда украинские силы смогут более эффективно контролировать ситуацию и лишать россиян наступательного потенциала», — сказал Самусь.

Ранее сообщалось, что в России впервые с начала войны будут уменьшены военные расходы. На фоне войны возник серьезный дефицит военных расходов. Российское правительство уже утвердило новый проект бюджета на 2026 год. В нем появились обновленные данные по 2025 году, которые прогнозируют падение экономического роста до 1% с 4,3% в прошлом году.