Россияне стремительно приближаются сразу к двум городам: в ISW предупредили об опасности для Украины

Дроны изменили течение войны / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Весной этого года российские захватнические войска улучшили свою способность перекрывать украинские линии поставок в лесной местности. В частности, речь идет о Сереблянском лесе в направлении Лимана и Северска.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

«Российские оптоволоконные БпЛА все чаще лишают украинские войска возможности безопасно передвигаться по лесным дорогам, которые раньше были защищены от российских дронов FPV благодаря лесному покрову», — говорится в отчете ISW.

Кроме этого, аналитики отмечают, что россияне активно наносят ракетные удары по украинским полигонам в ближнем тылу с помощью усовершенствованных разведывательных БпЛА.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины стала неожиданной демонстрацией революционной роли беспилотных летательных аппаратов на современном поле боя.

«Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это война беспилотников», — отметил Трамп.