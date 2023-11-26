Россияне стремятся снова оккупировать Купянск: в ВСУ рассказали детали наступления врага

Россия не отказалась от своих намерений повторно оккупировать Купянск Харьковской области. Впрочем, стратегических успехов на этом участке фронта пока захватчики не имеют.

Об этом заявил руководитель службы по связям с общественностью Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Русские оккупанты не отказались от своих намерений ... выйти в город Купянска. Хотят его повторно оккупировать. На этом участке украинские защитники отбили четыре атаки противника — это близ Синьковки, Ивановки. Противник хочет выйти на границы населенного пункта Синьковка, для того, чтобы развивать свой дальнейший успех в наступлении на Купянск", — сообщил Фитьо.

Российские войска понесут потери и в живой силе, и в технике. Впрочем, пытаются изо всех сил продавить украинскую оборону. Оккупанты применяют авиацию и артиллерию, активизировали использование дронов-камикадзе.

Кроме того, россияне используют штурмовые отряды. Они состоят из бывших заключенных, военнослужащих-штрафников. этих солдат, отмечает спикер Сухопутных войск, ведут "на так называемые мясные штурмы".

Напомним, соучредитель DeepState Роман Погорелый сообщал, что оккупанты пытаются наступать на Купянском направлении. Тяжелые бои продолжаются также в районе Лимана Первого в лесах.

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