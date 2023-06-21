Россияне стремятся выйти на границы Донбасса: оккупанты штурмуют позиции ВСУ

Армия РФ не имеет успеха в своих попытках выйти на границы региона.

Целью Российской Федерации продолжает оставаться выход на административные границы Донбасса. Чтобы добиться желаемого, оккупанты пытаются устраивать многочисленные штурмы позиций украинских сил.

Об этом сообщили в Силах обороны Таврического направления.

Поэтому россияне всеми силами продолжают штурмовать с флангов с задачей завладеть Марьинкой и создать условия для захвата Авдеевки в Донецкой области.

"Это вкладывается в общую стратегию российских войск выйти на административные границы Донецкой области", — сообщил в своде представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

В свою очередь силы обороны таврического направления обороняются и держат оборонительные редуты в районе Марьинки и на Марьинском направлении.

Как сообщали в Министерстве обороны Украины, ВСУ провели успешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Украинцы-защитники закрепляются на занятых рубежах. Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении.

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