Россияне стремятся выйти на границы Донетчины и Луганщины до "выборов Путина": Чернык оценил, смогут ли

Если врагу не удастся реализовать эти планы, он может изменить направление главного удара. Одним из вариантов может стать Харьковская область.

Россияне стремятся любой ценой захватить Авдеевку и выйти на границы Донецкой и Луганской областей до момента переизбрания Владимира Путина на пост президента РФ.

Такое мнение военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Чернык выразил в эфире телемарафона.

Чернык заявил, что Украина имеет наступательные успехи на некоторых участках фронта, но фронт находится в состоянии огневого равновесия.

"Ни у нас нет серьезных сил и средств, чтобы организовывать серьезные прорывные операции, ни у врага. Но что касается человеческого ресурса, то у них преимущество значительное — от 1000 до 1200 человек в сутки они могут замещать", — сообщил эксперт.

Стратегические планы РФ на фронте

По его словам, в стратегическом смысле для оккупантов на фронте ничего не изменилось.

"У них есть политическая задача любой ценой пройти Авдеевку и, они считают, что могут к моменту переназначения Путина на посту президента выйти на границы Донецкой и Луганской областей", – сказал Чернык.

По его словам, чтобы сорвать планы российских войск, Украине нужно больше боеприпасов к артиллерии и новая авиация.

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Россияне могут изменить направление главного удара

Полковник запаса также предположил, что если россиянам не удастся реализовать свои планы, они могут изменить направление главного удара. Одним из вариантов может стать Харьковская область.

"Разделяю такую точку зрения, они могут изменить оперативное направление главного удара, ведь надо будет отвлекать внимание от поражения, ведь это будет поражение. Но понимаем, что в части фортификационных сооружений, и, главное, минирования территории, то мы практически по периметру всей Украины достигли серьезных результатов. Построили линию Маннергейма", – рассказал Чернык.

К слову, по оценкам эксперта BILD по анализу открытых данных Юлиана Репке, российские войска могут захватить Авдеевку в ближайшие дни или недели.

Однако, по данным Forbes, ВСУ направили на спасение Авдеевки одну из лучших бригад.

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