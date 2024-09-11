Россияне стремятся захватить Горняк в Донецкой области: почему для врага важен этот город

Армия РФ пытается захватить город Горняк, который расположен на возвышенности и является самой высокой точкой на Кураховском направлении, чтобы двигаться в направлении Курахово.

Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире "Эспрессо".

Эксперт подчеркнул, что сводки Генштаба свидетельствуют о том, что половина боевых столкновений пришлась на Покровское и Кураховское направления.

"Значительная часть усилий врага сосредоточена на боевых действиях вокруг Горняка, а также на попытках продвижения к Селидову. Почему это так важно для противника? Горняк — это населенный пункт, расположенный на возвышенности, являющейся самой высокой точкой в этой части Донбасса. существенная угроза для низины, где расположены наши батальоны.

Оккупационная армия пытается захватить Горняк, чтобы усложнить оборону ВСУ, а также продвинуться в Кураховку и Курахово.

"Оборона наших позиций в значительной степени зависит от участка Украинский — Горняк — Кураховка, где сейчас держится оборона. Так же держится оборона и вблизи Селидового, где враг также пытается совершать наступательные действия", — подчеркнул Згурец.

Напомним, аналитики DeepState сообщили, что армия РФ продвигается дальше в Донецкой области. В частности, возле Мариновки, в украинском и окрестностях.

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