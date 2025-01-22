Россияне стремятся захватить левый берег реки Оскол: детали от ВСУ

Российская армия пытается захватить левый берег реки Оскол в Харьковской области. Сейчас там находятся украинские военные и уходить оттуда не намерены.

Об этом заявил заместитель командира батальона ударных БПАК Ахиллес 92 ОШБр Олесь Маляревич в эфире "Эспрессо".

По его словам, россияне преследовали цель захватить левый берег реки до 1 ноября, затем — до 1 января. Впрочем, претворить в жизнь свои планы россияне не смогли.

"В районе Кругляковки и Колесниковки врагу не удалось расширить плацдарм. Они пытаются лезть со стороны Боровой. Враг стремится захватить Колесниковку, чтобы расширяться. Но там работает несколько очень мощных бригад", — отметил заместитель командира.

По его словам, бригада работает на двух направлениях: на севере Харьковщины – это Глубокие Липцы, а также – на Купянщине. Военный отмечает, что в районе Глубоких Липцев оборона надежна. Пока захватчики там успехов не имеют, но периодически противник пытаются штурмовать.

"На Купянском направлении очень большая территория боевых действий. Враг пытается захватить левый берег реки Оскол, пробуя переплывать реку на плотах", — пояснил он.

Олесь Маляревич говорит, что армия РФ теряет очень много живой силы, но это не останавливает.

Напомним, в 13-й бригаде оперативного назначения НГУ "Хартия" сообщали, что ВСУ оттесняют россиян от Харькова к границе. В Харьковской области продолжается очередной этап операции.

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