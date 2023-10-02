Россияне строят автомобильную трассу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь (фото)

Этот путь позволит россиянам улучшить логистику для своих войск без применения Крымского моста.

Оккупанты прокладывают автодорогу из Ростова-на-Дону до захваченного Мариуполя.

Об этом с добавлением спутниковых снимков Planet Labs за октябрь 2023 и 2022 годов сообщает "Радио Свобода".

На снимках видно, что трассу строят вдали от населенных пунктов. Этот путь позволит россиянам улучшить логистику своих войск и кардинально снизить зависимость от Крымского моста.

Оккупанты прокладывают автодорогу из Ростова-на-Дону до захваченного Мариуполя Фото: Planet.com

На фото можно увидеть трассу, обозначенную красной линией, которая протянется далеко от населенных пунктов – вероятно, из-за сложностей, что может вызвать расширение существующей дороги (синяя линия).

Россия прокладывает автодорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь Фото: Planet Labs

Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что Россия строит новую железнодорожную ветку, которая соединит Мариуполь с Донецком.

Россия прокладывает автодорогу из Ростова-на-Дону в оккупированный Мариуполь

Напомним, военный эксперт Defence Express Иван Киричевский ранее отмечал, что оккупанты могут сделать два изолированных логистических острова: первый – Крым и Мелитополь, а второй – Таганрог, Мариуполь и Волноваха.

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