Россияне строят подземные тоннели, чтобы приблизиться к ВСУ: что происходит на Харьковщине

В Харьковской области армия РФ использует подземные логистические маршруты для приближения к украинским позициям. За прошедшие сутки на этом участке фронта оккупант активизировали свою деятельность и совершили штурмовые действия.

Об этом сообщил представитель прессслужбы бригады НГУ "Хартия" Владимир Дегтярев под ча телемарафона.

По его словам, захватчики используют подземные маршруты для приближения к позициям ВСУ, применяя тактику, которая наблюдается еще с лета 2023-го на Авдеевском направлении. Россияне копают тоннели для обеспечения логистики или для подрывов украинских оборонных сооружений.

"Эта тактика врага не нова. Мы ее наблюдаем еще с лета 2023 года, когда на Авдеевском направлении они использовали козни и делали тоннели, как в городских застройках, чтобы были логистические пути, так и для того, чтобы сделать более длинные тоннели, чтобы взорвать какие-то наши оборонные сооружения", — говорит Дегтярев.

Российские военные используют современные технологии, в том числе средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы противодействовать украинской аэроразведке. Впрочем, ВСУ обновляют свои решения, сохраняя эффективный контроль над воздушным пространством с помощью дронов.

"Мы можем подготовиться заранее, не допустить подхода и каких-то активных действий даже небольших групп. Не говоря уже о попытках прорыва с использованием большого количества техники", — подчеркнул Дегтярев.

Напомним, военный эксперт Роман Свитан сообщал, что оккупанты потеряли выгодную позицию на Харьковщине. Произошло это после успешной зачистки украинским ГУР агрегатного завода в Волчанске.

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