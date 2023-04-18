Россияне строят укрепления и оборонные рубежи: где РФ готовится к контрнаступлению ВСУ

Оккупационная армия Российской Федерации перегруппировывается на юге Украины. Россияне опасаются контрнаступления ВСУ и готовятся обороняться.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Отмечается, что русские войска строят укрепления и оборонные рубежи в Херсонской и Запорожской областях.

"Российские военные блоггеры предупредили, что украинские войска готовятся к контрнаступательным действиям на херсонском и запорожском направлениях, а один российский источник отметил, что российские силы "беспокоенны" и перегруппируются из-за обеспокоенности украинскими атаками", — отмечают специалисты ISW.

В свою очередь, в Южном оперативном командовании ВСУ, которое цитируют в отчете, указывают на то, что россияне добавили в Черноморскую корабельную группировку еще один ракетоносец. Также захватчики регулярно обстреливают южную линию фронта.

Фото: карта боев от ISW.

Фото: карта боев от ISW.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что 31 марта 2023-го провалилась очередная попытка российского "зимне-весеннего" наступления и теперь оккупанты почти на всей линии фронта перешли к обороне. Захватчики планировали выйти на админграницы Донецкой и Луганской области.

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