Россияне строят вертолетные площадки на оккупированных территориях — Минобороны

На временно оккупированных территориях Украины военные государства-террориста России начали возводить вертолетные площадки.

Таким образом, Российская Федерация изменяет свою тактику и цели. Сначала страна-оккупант стремилась захватить Киев и всю Украину, поэтому войска не накапливала.

Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, россияне будут больше использовать вертолеты.

"Они сейчас активно строят вертолетные площадки на временно захваченных территориях. Также пытаются использовать много именно вертолетной авиации", — подчеркнула она.

Маляр также добавила, что с начала войны Россия изменила цели. В частности, об этом свидетельствует смена руководства вооруженных сил страны-агрессора – назначение Александра Дворникова, руководящего войной против Украины. Кроме того, в РФ открывают ряд уголовных дел против служащих, не справившихся с поставленными задачами.

Как сообщалось, советник Офиса президента Алексей Арестович дал новый прогноз по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время. Как прогнозирует Арестович, ожесточенные бои могут возобновиться в июне – начале июля 2022 года.

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