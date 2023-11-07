Россияне строят железную дорогу в Крым через оккупированные территории: Андрющенко рассказал о замысле врага

Российские власти начали на временно оккупированных территориях Украины строительство железной дороги, которая должна соединить Ростов-на-Дону с Крымом. На сегодняшний день продолжаются только подготовительные работы. Готовят земельные участки для того, чтобы начать строительство.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объяснил планы оккупантов.

"Они желают построить и объединить в единое кольцо все побережье Азовского моря. Эта ветвь должна начинаться в Ростове-на-Дону, идти через Мариуполь, затем Бердянск, Мелитопольский район, и замыкаться в Крыму. Они с учетом Крымского моста делают круг вокруг побережье Азовского моря. Возможно, строительство начнется в следующем году", — сказал он.

"Нельзя сказать, что они строят ветку иначе, потому что в значительной степени они просто восстанавливают когда-то существующую ветвь, которая соединяла Мариуполь с территорией Российской Федерации. Это чуть севернее Мариуполя, в районе поселка Гранитное. Там они уже заканчивают строительство железнодорожного моста через реку Кальмиус и пытаются врезаться в ветку Мариуполь-Волноваха, там это угрожающая ситуация для нас, потому что при тех погодных условиях, при условии тех сил, которые они бросили на это, вполне возможно, что в конце ноября-начале декабря мы увидим первые тепловозы, которые смогут проехать из Ростова в Волноваху или Мариуполь", — добавил он.

Ранее стало известно, что между Ростовом-на-Дону и временно оккупированным Крымом началось строительство железной дороги со стороны временно захваченного Донецка. Она пройдет по территории оккупированной части Запорожской области. Оккупанты говорят, что это якобы позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов железной дороги, идущей вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зорю на Волновахе.

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