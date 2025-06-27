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Россияне стягивают под Запорожье живую силу и технику: есть ли угроза наступления
Оккупанты могут активизировать наступательные действия в Запорожском направлении.
Российские военные стягивают под Запорожье живую силу и технику. Накануне было отмечено около 40 грузовиков с личным составом.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
По его словам, 26 июня было зафиксировано большое передвижение россиян через Мариуполь.
По направлению Ростов-Новоазовск-Мариуполь-Пологовский-Бердянский направления зафиксировано около семи платформ с бронетехникой, в том числе танками, а также - более 40 грузовиков с живой силой.
"На фоне снижения активности наступательных действий с одной стороны, с другой - удачных действий Сил обороны в Запорожской области можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехов", - отмечает Андрющенко.
Напомним, по данным ВСУ, в июне количество штурмовых действий РФ возросло . Противник активнее начал штурмовать. В частности, на Торецком направлении. Константиновка – одна из главных целей наступательных действий на лето.
Военный обозреватель Василий Пехньо отмечает, что во время летнего наступления для армии РФ приоритетными направлениями остаются Покровск и Константиновка в Донецкой области, а также Купянск Харьковской области.