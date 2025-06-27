Россияне стягивают под Запорожье живую силу и технику: есть ли угроза наступления

Российская армия. / © Associated Press

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Российские военные стягивают под Запорожье живую силу и технику. Накануне было отмечено около 40 грузовиков с личным составом.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

По его словам, 26 июня было зафиксировано большое передвижение россиян через Мариуполь.

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По направлению Ростов-Новоазовск-Мариуполь-Пологовский-Бердянский направления зафиксировано около семи платформ с бронетехникой, в том числе танками, а также - более 40 грузовиков с живой силой.

"На фоне снижения активности наступательных действий с одной стороны, с другой - удачных действий Сил обороны в Запорожской области можно прогнозировать в ближайшие дни усиленные попытки штурма в районе Гуляйполя и Орехов", - отмечает Андрющенко.

Напомним, по данным ВСУ, в июне количество штурмовых действий РФ возросло . Противник активнее начал штурмовать. В частности, на Торецком направлении. Константиновка – одна из главных целей наступательных действий на лето.

Военный обозреватель Василий Пехньо отмечает, что во время летнего наступления для армии РФ приоритетными направлениями остаются Покровск и Константиновка в Донецкой области, а также Купянск Харьковской области.

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Дата публикации 21:03, 22.06.25 Количество просмотров 74 Насыпают врага усиливая друг друга! Новый этап войны показал Цаплиенко на передовой