Россияне стягивают в Бахмут боевиков "ДНР", а на фланги перебрасывают десантников — ISW

Переброска подразделений так называемой "ДНР" в Бахмут может снизить темпы наступательных действий РФ на линии Авдеевка-Донецк.

Наемники ЧВК "Вагнер" продолжают уходить из Бахмута, чтобы восстановиться и перегруппироваться в тылу. В то же время РФ перебрасывает в этот район силы "ДНР" и усиливает фланги регулярными формированиями своей армии.

Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Украинские военные сообщили, что российские наступательные операции резко сократились до двух боевых действий на Бахмутском направлении. Заместитель министра обороны Анна Маляр объяснила это уменьшение российскими нагрузками на месте и перегруппировкой вражеских сил в этом районе.

Маляр заявила, что Силы обороны занимают доминирующие позиции на высотах к северу и югу от Бахмута, а также прекратили боевые действия 26 и 27 мая для выполнения других неопределенных задач. По ее словам, украинская армия продолжает контролировать позиции на юго-западной окраине города.

На этом фоне российские пропагандисты утверждали, что ВСУ не ведут активных действий, направленных на возобновление позиций в самом Бахмуте, несмотря на возможное продолжение локализованных украинских контратак к северо-западу и юго-западу от города.

Аналитики отмечают, что российское военное командование, вероятно, опрокидывает силы "ДНР" на замену наемникам ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.

Ранее аналитики указывали, что подразделения 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса "ДНР" действовали на Бахмутском направлении после того, как воевали в районе Авдеевки.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Евгений Пригожин не сможет полностью вывести бойцов своего подразделения из Бахмута, поскольку ему не дадут этого сделать.

По его словам, самые боеспособные "вагнеровцы" останутся в районе Бахмута, пока определенную часть бойцов выведут на ротацию. Однако полностью выйти из этого города в Донбассе никто не даст.

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