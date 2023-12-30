Россияне стянули к границе с Украиной 19 тысяч своих военных: какая причина

Российская армия продолжает агрессию против Украины с территорий своих приграничных областей.

Оккупанты сосредоточили у границы с Украиной около 19 тысяч своих военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Командования объединенных сил ВСУ.

Захватчики продолжают агрессию против украинцев на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей. Оккупанты ведут разведку, обстреливают пограничные районы, используют авиацию и беспилотники, наносят ракетные удары баллистическими и управляемыми ракетами.

Помимо военных объектов Россия пытается разрушить энергетическую, транспортную и промышленную инфраструктуры Украины. Враг наносит удары по жилым кварталам, больницам и школам, торговым центрам и складам с гуманитарными грузами.

"Для выполнения этих задач страна-агрессор развернула группировку войск общей численностью около 19 тысяч человек, вооруженных танками, боевыми бронированными машинами, артиллерийской и ракетной техникой, средствами противовоздушной обороны и оперативно-тактическими ракетными комплексами", — говорится в сообщении.

Командование объединенных сил отмечает, что мониторинг активности противника в приграничных областях РФ и Беларуси свидетельствует об отсутствии признаков формирования ударных группировок врагом.

Напомним, российские войска 29 декабря нанесли крупнейшую серию ракетных и беспилотных ударов по Украине с начала полномасштабного вторжения утром 29 декабря. Аналитики Институт исследования войны (ISW) говорят, что Россия продолжит наносить масштабные удары, пытаясь снизить моральное состояние украинцев.

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