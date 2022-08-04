Россияне стянули на Херсонщину много вооружения и техники: в Генштабе раскрыли план оккупантов

К северо-восточным районам Херсонской области армия РФ стянула большое количество вооружения и военной техники.
Российских военных пугают отрядами чеченцев, которые получили приказ не допустить отступления оккупационных войск с временно захваченной Херсонщины.
Об этом заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге.
Он рассказал, что РФ может пойти в наступление, чтобы сломать планы украинской армии и перевести ВСУ в оборону.
"Не исключено, что противник может или будет пытаться совершить наступательные действия в глубину нашей территории с целью перехвата инициативы и создания угрозы нашим успехам. Чтобы вынудить ВСУ прекратить расширение плацдармов и перейти к обороне", — сказал Громов.
Кроме того, по словам представителя Генштаба ВСУ, среди личного состава группировки войск РФ в Херсоне распространяется информация о размещении на левом берегу реки Днепр подразделений Нацгвардии Чеченской Республики. Те в свою очередь якобы получили приказ на выполнение функций заградительных отрядов и недопущение отступления оккупационных войск с правобережной Херсонщины.
Напомним, Кулеба рассказал об освобождении временно оккупированного Херсона.
Читайте также:
- "Правый берег Днепра станет могилой для десантников из РФ": в ВСУ анонсировали новые "хлопки" в Херсонской области
- "У них там вообще аховая ситуация": эксперт объяснил, зачем оккупанты стягивают силы в Херсонскую область и Запорожье
- "Все ждут, что в 4 утра ударят все пушки": Арестович — об освобождении Херсона