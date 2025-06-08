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Россияне стянули на Сумщину лучшие свои силы — что там на самом деле происходит
Оккупанты пытаются захватить областной центр, чтобы показать свои «успехи» на фронте. Сейчас они концентрируют свои силы на Сумщине.
Летнее наступление российских оккупантов уже началось. В настоящее время на Сумском направлении находятся около 60 тысяч военных.
Об этом в эфире «Украинского радио» сообщил военный и глава Рады резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
По его словам, в Сумской области были сконцентрированы лучшие российские силы: десантники, морская пехота, 155 бригада морской пехоты, которую неоднократно били ВСУ, крымская 810, где много раз обновлялся личный состав.
«Они имеют лучшее вооружение, вооружаются в первую очередь во время перераспределения оружия, техники, в первую очередь получают пополнение. Они достаточно боеспособны, но не уникальны», — отметил военный.
«На Сумщине мы сковываем те силы противника, которые он мог бы или хотел бы применить на других направлениях», — сказал Тимочко.
Что касается планов оккупантов на счет Сум, то военный рассказал, что российский диктатор Владимир Путин хочет, по меньшей мере, держать под огневым контролем какой-то областной центр, чтобы показать, что российская армия способна выполнять стратегические задачи.
Ранее аналитики сообщили, что российские войска недавно продвинулись в северных районах Сумской области, активизировав атаки вблизи приграничных населенных пунктов.
Российские войска недавно продвинулись в Сумской области и захватили село Водологи.
Со ссылкой на украинских военных в ISW говорят, что россияне сменили тактику и совершают пехотные атаки отрядами численностью примерно от восьми до десяти человек, в то время как раньше пытались продвигаться более мелкими группами, по четыре бойца.