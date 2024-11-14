Россияне терпят катастрофические потери в Курской области: в Forbes назвали причины

Во время недельного наступления в Курской области русские войска понесли огромные потери. Что больше – пока они мало чем могут похвастаться.

Об этом говорится в материале аналитика Forbes Дэвида Акса.

Отмечается, что армия РФ продолжает наступать на украинские позиции — хоть и терпят неудачу. Акс считает, что, вероятно, российские командиры не предоставляют своим войскам и генштабу точную разведывательную информацию о дислокации украинских войск.

"Все это говорит о том, что российские атаки предсказуемы и слепы. Это рецепт массовых потерь", – высказался аналитик.

По данным Kriegsforscher, россияне потеряли уже 88 машин на трех основных дорогах, проходящих через поселок Зеленый Шиллах и вокруг него, в ничейной зоне на северо-западном фланге выступа. В частности, 11 из них были выведены из строя в течение 13 ноября.

В Forbes отмечают, что во время боев украинским бойцам удается подбираться практически вплотную к россиянам, действующим за плохими разведданными. В частности, 7 ноября несколько машин БТР-82 российской 810-й морской пехотной бригады в районе Погребки были взорваны с близкого расстояния окопавшимися войсками ВСУ.

Один российский блоггер объяснил, что командиры бригады уверяли свое начальство, что полностью контролируют дорогу через Погребки, и после получения этой информации генштаб РФ отдал приказ о штурме. Впрочем, на самом деле по пути все еще оставались украинские мины — и никто в 810-й морской пехотной бригаде не смог разминировать дорогу перед тем, как туда ворвались БТРы.

"Проблема дезинформации генерального штаба РФ со стороны местного командования в Курской области является системной в этой бригаде, и, возможно, в соседних подразделениях. Передавая недостоверную информацию по цепочке командования, а затем передавая плохие приказы вниз, российские командиры в Курске готовят свои войска к кровавым. Тактические неудачи. Это не означает, что россияне проиграют в Курске. они, скорее всего, терпят катастрофические потери, независимо от конечного исхода битвы", — заключает Акс.

Напомним, ранее Дэвид Акс писал, что армия РФ и КНДР ведет кровавые бои на Курщине. Они атакуют позиции ВСУ в западной части региона, чтобы вытеснить ВСУ в инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа.

Читайте также:

Не считаются с потерями! Россияне на Курщине проводят мясные штурмы!