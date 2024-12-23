Некомпетентность командиров и бессмысленные решения влияют на моральное состояние военных, что заставляет многих искать способы избежать участия в штурмах.

Российская армия теряет целые взводы при попытках штурмов правого берега Херсонщины. Несмотря на неудачи, военное командование продолжает отправлять солдат "на верную смерть".

Об этом сообщает партизанское движение украинцев и крымских татар "АТЕШ".

Агенты движения "АТЕШ" сообщают о критической ситуации в подразделениях окупантов на левобережье Херсонской области, в частности в 70-й мотострелковой дивизии, которая понесла серьезные потери.

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"Недавний штурм правобережья завершился катастрофой: целые взводы были уничтожены, что сильно повлияло на моральное состояние российских военных. Несмотря на это, командование продолжает отправлять подчиненных на заведомо провальные операции, пытаясь найти более удобные места для будущих десантов, своеобразная разведка боем", – говорится в сообщении.

Некомпетентность командиров и их нелепые решения заставляют многих российских солдат искать способы избежать участия в смертельных штурмах. Фиксируется рост количества обращений к координаторам "АТЕШ" от российских военнослужащих, которые больше не желают умирать в мясных штурмах.

Напомним, россияне пытались штурмовать правобережье Херсонской области, потому что, в частности, пытаются отвлечь внимание ВСУ от Покровского направления.

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