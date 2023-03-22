Россияне теряют динамику у Бахмута, угроза оцепления города остается — британская разведка

Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки у Бахмута Донецкой области. Впрочем, угроза оцепления города с севера и юга все еще остается.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в Twitter.

В сводке отмечают, что на днях украинские силы провели локальную контратаку к западу от Бахмута. Это, вероятно, ослабит давление на маршрут поставки по находящейся под угрозой трассе H32.

По данным британской разведки, бои вокруг центра города продолжаются.

"Однако существует реальная вероятность того, что наступление российских войск на город теряет прежнюю ограниченную динамику, отчасти из-за того, что некоторые подразделения минобороны России были опрокинуты в другие сектора", — говорится в сообщении британского Минобороны.

Бои за Бахмут

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский говорит, оккупанты пытаются продвигаться из окрестностей Бахмута в его центр. Впрочем, украинские военные удерживают оборону и сдерживают штурмы врага.

Силы обороны не выходят из города, говорят в Минобороны. Замминистра Анна Маляр сообщила, что руководитель обороны Бахмута бригадный генерал Гнатов Андрей. По ее словам, Бахмут находится под вражеским огнем поминутно.

Институт изучения войны сообщает, что российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки. Но это не поможет им добиться даже незначительных успехов, прежде чем они лишатся инициативы в Украине.

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