Россияне теряют живую силу и технику: какая ситуация на Авдеевском направлении

Линия боевого столкновения в районе Авдеевки почти не двигается.

Российские оккупанты на Авдеевском направлении теряют большое количество техники и живой силы.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал Начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин.

"Наша бригада ведет бои на северном фланге Авдеевки, вблизи поселков Степное и Бердичи. Сопротивляемся оккупантам, сдерживая их нашествие. Противник не прекращает ракетные атаки и пуски КАБ. Довольно плотно работает вражеская артиллерия, интенсивность огня не снижается. и пехота пытается пробиться и нащупать слабые места в нашей обороне. Но пока врагу это не удается, и надеюсь, что не удастся", — подчеркнул Дмитрий Лазуткин.

Он также добавил, что линия боевого столкновения в районе Авдеевки почти не двигается.

"Россияне понесут огромные потери, и такая тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Можно говорить, что оборона Авдеевки эффективна. Потому что враг теряет много единиц техники и живой силы", — отметил Лазуткин.

Напомним, что в почти полностью разрушенной Авдеевке осталось около тысячи жителей.

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