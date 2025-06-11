Новые скоростные дроны атаковали Киев: что известно о "Герани-3"

Россия испытывает в боевых условиях новую разработку — беспилотник типа «Шахед» с реактивным двигателем / © ТСН.ua

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Во время одной из последних воздушных атак на Киев российские оккупационные войска, вероятно, впервые применили новейший реактивный беспилотный летательный аппарат. По предварительным данным, этот дрон является модификацией иранского Шахеда, но может быть российской версией, известной как Герань-3. Использование такого оружия объясняет нехарактерный свист, который слышали жители столицы во время налета.

Об этом сообщает портал Defence Express со ссылкой на анализ фрагментов сбитого дрона.

Новый звук в небе: доказательства реактивного двигателя

Среди обломков уничтоженного над Киевом дрона, визуально напоминавшего «Шахед», специалисты обнаружили малогабаритный реактивный двигатель. Именно он создавал неприсущий обычным «Шахедам» шум, настороженный киевлянами. Хотя остатки аппарата сильно фрагментированы, что усложняет точную идентификацию, найденный двигатель подтверждает, что Россия прибегла к использованию реактивной технологии.

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Помимо двигателя, на месте падения был найден авиационный блок, который, как оказалось, имеет общие элементы с оригинальной конструкцией Shahed-136 и российской версии «Герань-2». Этот блок отвечает за загрузку полетного задания и управление системами дрона. Такой факт указывает на высокую вероятность того, что новый реактивный БПЛА является либо оригинальным иранским Shahed-238, либо его модификацией, собранной в РФ с использованием иранских компонентов и систем программирования.

Предупреждение разведки и характеристики «Герани-3»

Еще в январе 2024 г. появлялись сообщения о возможном использовании Россией реактивного «Шахеда» для ударов по Украине, однако тогда Командование Воздушных сил не смогло подтвердить эти данные из-за недостаточности обломков. Однако на этот раз наличие двигателя и найденного блока авионики дает более четкое представление.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) в феврале 2025 года уже предупреждало об отладке в России производства аналога реактивного дрона-камикадзе Shahed-238 под названием «Герань-3». По данным ГУР, этот дрон способен развивать скорость до 550-600 км/ч благодаря иранскому малогабаритному двигателю Tolou-10/13, являющемуся нелицензионной копией чешского PBS TJ100.

Таким образом, последняя атака на Киев, по всей вероятности, подтверждает переход России к использованию более скоростных и опасных ударных БПЛА, что создает новые вызовы для украинской противовоздушной обороны.

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Напомним, Россия применяет более разрушительные «Шахеды». Новые боевые части российских беспилотников имеют увеличенный вес со стандартных 50 кг до 90 кг.