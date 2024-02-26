"Россияне тоже не глупы": что может изменить ход событий на поле боя – мнение генерала из США

По его мнению, в этой войне ключевая инновация – использование беспилотников.

Изменить ход событий на поле боя в войне с Россией может соревнование инноваций.

Такое мнение высказал бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк в интервью Liga.net.

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Генерал напомнил, что в начале полномасштабной войны международное сообщество поразила способность Украины эффективно применять беспилотники и наносить удары "Байрактарами". Позже большое впечатление произвело широкое использование FPV-дронов.

"Каждая война имеет свой характер и технологии. В войне во Вьетнаме инновацией стал вертолет. Во время войны в Персидском заливе 1991 года новой была глобальная система позиционирования. В 2003 году, когда США вторглись в Ирак, новостью стала скорость материально-технического обеспечения и способность быстро продвигаться под огнем. Захватить весь Ирак за три недели – это было удивительно", – сравнил Кларк.

По его мнению, в этой войне ключевая инновация – использование беспилотников.

Однако генерал подчеркнул, что "россияне тоже не глупы", они учатся и имеют собственные дроны.

"Сегодня происходит постоянная гонка модернизаций в военной тактике. Россия и Украина соревнуются, кто быстрее внедрит на поле боя революционную технологию. Украина должна в ней победить. Это вопрос выживания", – говорит генерал.

В частности, он похвалил использование Украиной морских дронов.

"Этим морским дронам можно противодействовать. В Аденском заливе и в Красном море США защищаются от иракских беспилотников. Не знаю подробностей, но мы бы не оставили корабль без эшелонированной обороны... Очевидно, россиянам такая эшелонированная оборона не очень удается", – подытожил Уесли Кларк.

Напомним, в ноябре 2023 года тогда еще главком ВСУ Валерий Залужный в статье The Economist писал, что решающий фактор в пользу победы Украины – инновационные технологии.

Ранее генерал Уэсли Кларк заявил, что амбиции Путина не ограничиваются захватом Украины и если украинцы проиграют, следующей жертвой агрессии могут стать страны Балтии, или Польша, или Грузия.

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