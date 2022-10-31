"Россияне тратят годовые бюджеты некоторых регионов на день ради обстрелов Украины" – Ермак

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на массированную ракетную атаку России по городам Украины утром 31 октября.

Так он заявил, что россияне тратят годовые бюджеты некоторых регионов на день для обстрелов гражданской инфраструктуры Украины.

Об этом Ермак написал в Telegram.

Глава Офиса президента также подчеркнул, что Украина нуждается в системах противовоздушной обороны от государств-союзников.

"Наше ПВО работает эффективно, но для 100% сбивания российских воздушных целей нам нужно больше современных систем, больше батарей, больше авиации, чтобы увеличить плотность. Нет времени на промедление. У нас большая страна", — говорится в сообщении.

Массированная атака Россией Украины 31 октября

В понедельник утром, 31 октября, после оглашения масштабной воздушной тревоги Россия нанесла ракетный удар по городам Украины.

Взрывы были слышны в Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.

В результате ракетных обстрелов зафиксированы попадания в объекты критической инфраструктуры, некоторые города остались без света и водоснабжения.

Позже премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российская армия атаковала ракетами и дронами десять регионов Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

В Киеве в результате повреждения энергообъекта 80% потребителей остаются без водоснабжения, а 350 тыс. домов – без электроэнергии.

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