Россияне травят ВСУ по всей линии фронта запретным оружием: детали от WSJ

Украина и США заявляют, что Россия применяет запрещенный токсический газ в боях.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц в Киеве и Вашингтоне, российские войска используют газ по всей линии фронта, пытаясь вынудить украинцев покинуть свои позиции.

В статье говорится, что в прошлом месяце украинские солдаты затаились в прифронтовом блиндаже и находились в осаде российских беспилотников, забрасывавших их гранатами.

Сначала они ощутили облегчение, когда бомбы приземлились и не взорвались. Однако затем воздух наполнился сильным запахом хлора : они пропускали ядовитый газ.

Напомним, в начале мая США объявили о введении санкций против российских компаний и государственных органов, участвующих в создании и снабжении используемого на фронте химического оружия, особенно выделив хлорпикрин.

Этот химический агент, иногда используемый в пестицидах, был поставлен на вооружение во время Первой мировой войны, он запрещен к применению в бою Конвенцией о запрете химического оружия, которое РФ также подписала.

Читайте ведущие новости дня: