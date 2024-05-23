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Россияне травят ВСУ по всей линии фронта запретным оружием: детали от WSJ

Россияне травят ВСУ по всей линии фронта запретным оружием: детали от WSJ

Россия применяет запретное химическое оружие в боях по всей линии фронта. Фото: X (Twitter)

Российские войска используют газ по всей линии фронта, пытаясь вынудить украинцев покинуть свои позиции.

Украина и США заявляют, что Россия применяет запрещенный токсический газ в боях.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам официальных лиц в Киеве и Вашингтоне, российские войска используют газ по всей линии фронта, пытаясь вынудить украинцев покинуть свои позиции.

В статье говорится, что в прошлом месяце украинские солдаты затаились в прифронтовом блиндаже и находились в осаде российских беспилотников, забрасывавших их гранатами.

Сначала они ощутили облегчение, когда бомбы приземлились и не взорвались. Однако затем воздух наполнился сильным запахом хлора : они пропускали ядовитый газ.

Напомним, в начале мая США объявили о введении санкций против российских компаний и государственных органов, участвующих в создании и снабжении используемого на фронте химического оружия, особенно выделив хлорпикрин.

Этот химический агент, иногда используемый в пестицидах, был поставлен на вооружение во время Первой мировой войны, он запрещен к применению в бою Конвенцией о запрете химического оружия, которое РФ также подписала.

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