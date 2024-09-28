Россияне у Крымского моста сбрасывают в море "ежи": к чему готовятся оккупанты

Российские оккупационные войска усилили оборонные меры в Черном море близ Евпатории, устанавливая противодесантные заграждения и минуя акваторию.

Об этом сообщил "Крымский ветер".

По последним данным, российские оккупанты начали сбрасывать в море специальные заграждения вроде "ежей" для противодействия возможным десантным операциям Украины и активно устанавливают мины в акватории Черного моря в рамках стратегии усиления обороны побережья Крыма.

"Занялись этим рашисты чуть больше месяца назад. Поговаривают между собой, что у Украины уже есть подводные дроны. Это, наверное, и есть качка", — говорится в сообщении.

Сообщается, оборонные "ежи" производят на заводе "Залив", транспортируют на баржах и понтонах, а затем опускают в воду с помощью плавучего крана. Эти действия свидетельствуют о подготовке россиян к возможным попыткам украинских сил совершить наступление или высадку в регионе. Оборонные меры включают минирование прибрежных вод и усиление военного присутствия у ключевых портов Крыма, в частности, Евпатории. Такие шаги являются ответом на успешные операции украинских сил, в частности, удары по российским военным объектам в Крыму и уничтожение военной техники.

Напомним, представитель ГУР МО Андрей Юсов сообщил, что Силы обороны Украины разработали план по возвращению Крыма под контроль Украины и уничтожению Крымского моста.

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