Россияне убеждают, что уничтожили 40 воздушных целей в Ростовской области, где расположен военный аэродром

"Силы ПВО" якобы уничтожили более 40 целей в Ростовской области.

Об этом информируют местные российские власти.

В то же время повреждена электростанция. Без света остались десятки жилых домов.

"В настоящее время ведутся работы по возобновлению энергоснабжения. Информации о пострадавших пока не было", — убеждают россияне.

Напомним, что вероятнее всего, что под ударом неизвестных беспилотников оказался аэродром с авиацией в Морозовске, на котором базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, в составе которого три эскадрильи истребителей Су-34. Именно из них россияне запускают КАБы по украинским городам.

Добавим, что в ночь на 17 декабря 2023 года по аэродрому был нанесен удар БПЛА. Минимум один самолет получил повреждение.

Интересно, что сам Морозовск служит ориентиром русско-украинского этнического предела.

Напомним, военный эксперт Иван Киричевски прокомментировал удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Татарстане, который, по его мнению, продемонстрировал значительные пробелы в системе ПВО РФ. По его словам, сам факт успешного выполнения атаки свидетельствует о том, что проблемы с ПВО у россиян даже больше, чем можно было представить.

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