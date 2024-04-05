Россияне убеждают, что уничтожили 40 воздушных целей в Ростовской области, где расположен военный аэродром

Врагу снова что-то кажется.
"Силы ПВО" якобы уничтожили более 40 целей в Ростовской области.
Об этом информируют местные российские власти.
В то же время повреждена электростанция. Без света остались десятки жилых домов.
"В настоящее время ведутся работы по возобновлению энергоснабжения. Информации о пострадавших пока не было", — убеждают россияне.
Напомним, что вероятнее всего, что под ударом неизвестных беспилотников оказался аэродром с авиацией в Морозовске, на котором базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк, в составе которого три эскадрильи истребителей Су-34. Именно из них россияне запускают КАБы по украинским городам.
Добавим, что в ночь на 17 декабря 2023 года по аэродрому был нанесен удар БПЛА. Минимум один самолет получил повреждение.
Интересно, что сам Морозовск служит ориентиром русско-украинского этнического предела.
Напомним, военный эксперт Иван Киричевски прокомментировал удар по нефтеперерабатывающему заводу в российском Татарстане, который, по его мнению, продемонстрировал значительные пробелы в системе ПВО РФ. По его словам, сам факт успешного выполнения атаки свидетельствует о том, что проблемы с ПВО у россиян даже больше, чем можно было представить.
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