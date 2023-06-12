Россияне убили беременную женщину, которая спасала дедушку и бабушку

В июле погибшей должно было исполниться 33 года.

Во время эвакуации из Голой Пристани Херсонской области из-за затопления города погибла местная жительница Татьяна Гришко. Женщина была беременной.

Об этом на странице Facebook написали ее одногруппники и знакомые.

"Татьяна была беременна и имела много планов на будущее. Хочу помнить тебя всегда улыбающейся со звонким смехом", — написала ее одногруппница София Лабунец.

Также ее коллега Ольга Супрун написала, что погибшая, спасая бабушку с дедушкой от наводнения, попала под обстрел войсками РФ.

"С ней погибла ее нерожденная дочь. За что вы ее убили, россияне? За что убили ее нерожденного ребенка?" — говорится в сообщении Ольги Супрун.

Подруга Татьяны Гришко Вероника Чепурная отметила, что в июле погибшей должно было исполниться 33 года.

"Мы учились с тобой вместе, строили планы на будущее. Ты была искренняя, добрая, отзывчивая девушка. Прекрасным парикмахером, мастером своего дела. Светлая тебе память…", — пишет женщина.

Что известно об обстрелах херсонцев во время эвакуации

11 июня оккупанты обстреляли лодку с гражданскими людьми, которых эвакуировали с левого берега в Херсонской области.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак проинформировал, что пострадавшим удалось добраться до Херсона, где их госпитализировали. Он подчеркнул, что врачи борются за жизнь раненых в результате вражеской атаки.

"Они открыли огонь в спины гражданским. Шесть человек получили ранения", — написал он.

Впоследствии глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин добавил, что в результате обстрела ВС РФ пострадали 13 человек. По его словам, трое гражданских погибли, еще десять — ранены. Среди пострадавших, как говорится в сообщении, двое правоохранителей.

Однако в Офисе Генерального прокурора проинформировали, что в результате обстрела травмированы, по меньшей мере, 23 человека. Также правоохранители сообщили, что начали расследование по факту нарушения обычаев войны и умышленного убийства.

8 июня ВС РФ также обстреляли Херсон в момент эвакуации людей из затопленных территорий.

10 июня в Херсоне снова приостановили эвакуацию мирного населения. Оккупанты наносили удары по городу.

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