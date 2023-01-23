Россияне убили мать двоих детей: подробности террористического обстрела жилого дома в Сумской области

В селе Кучеривка Сумской области российские террористы обстреляли жилой дом многодетной семьи. На месте трагедии погибла мать двоих детей, еще трое ранены. Все они – члены одной семьи.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По данным Живицкого, по селу Кучеривка враг выпустил 30 ракет из "Града". Один из снарядов попал в жилой дом, в котором жила многодетная семья. На месте трагедии погибла молодая мать двоих детей. Еще трое членов семьи получили ранения, их госпитализировали.

Всего оккупанты 23 января обстреляли еще 9 громад Сумщины:

Белопольская громада: россияне трижды открывали огонь из минометов, 23 прилета и из САУ — 24 прилета.

Середино-Будская громада: в сторону нашей территории враг открывал огонь из пулеметов (40 очередей) и автоматов (30 выстрелов).

По Зноб-Новгородской громаде противник вел минометный обстрел, 25 прилетов.

По Юнаковской громаде тоже был минометный обстрел с территории России, 10 прилетов.

Путивльская громада: россияне обстреляли приграничья из РСЗО, 6 прилетов.

По Краснопольской громаде противник стрелял из САУ, 4 прилета.

По Миропольской громаде армейцы вели артобстрел, 10 прилетов.

Ворожбянская громада: был артобстрел с территории России, 15 прилетов. Поврежден многоквартирный дом. Одна из квартир разрушена до основания – туда залетел российский снаряд. Еще три дома имеют значительные повреждения. Также от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Перебиты осколками газопровод и электрические линии. Также повреждены помещения железной дороги и путей.

Напомним, российские оккупационные войска обстреляли 21 января гражданское население пограничных городов и деревень Купянского, Чугуевского и Харьковского районов Харьковской области. Есть раненые гражданские люди ты разрушения инфраструктуры.

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