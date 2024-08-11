Россияне убили ребенка ракетой КНДР: Зеленский отреагировал на удар по Киевщине

Погибшему мальчику было всего четыре года.

В ночь на воскресенье, 11 августа, враг атаковал Киевскую область. Из-за попадания ракеты в жилой дом погибли четырехлетний мальчик и его отец. Еще три человека пострадали, среди них 12-летний мальчик.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российскую атаку и выразил соболезнования родным и близким погибших и раненых.

По предварительной информации, российская армия применила северокорейскую ракету.

"Это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете", — сообщил президент.

Он добавил, что в течение этой недели россияне выпустили по территории Украины более 30 ракет и более 800 управляемых авиабомб.

"У русских нет никаких географических ограничений на применение такого оружия – с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов", – подчеркнул президент.

Он отметил, что Украина нуждается не только в полноценном воздушном щите, чтобы остановить российский террор, но и в сильных решениях партнеров по снятию ограничений на использование западного оружия.

"Если у украинской дальнобойности нет лимитов, эта война точно получит лимит – мы реально приблизим ее справедливое завершение", – подчеркнул президент.

Напомним, РФ ночью атаковала Украину дронами и северокорейскими ракетами. ПВО работало в 11 областях.

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